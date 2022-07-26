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Aksaray'da deneme ekimi yapılan yerli ekmeklik buğday 'Halis' hasat edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" programı kapsamında "Halis" adı verilen ekmeklik buğdayın deneme üretimi hasat edildi.
Aksaray'da deneme ekimi yapılan yerli ekmeklik buğday 'Halis' hasat edildi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı Gökçe köyünde çiftçi Mustafa Uz'a ait 6 dekar alanda ıslah edilmiş "Halis" isimli buğdayın deneme ekimi yapıldığı tarlada düzenlenen hasat töreninde, bu buğdayın Aksaray iklim şartlarına uygun olduğunu, rekoltesi yüksek ve tüm standartlarda ekmek olmaya uygun nitelik taşıdığını söyledi.

Yerli ve milli buğdayın yeni ekim sezonunda Aksaray'da ekimi için çiftçilerin teşvik edileceğini ifade eden Vali Aydoğdu, "Un verimi, rekolte değeri ile yerli buğday çeşidi olan 'Halis' ekmeklik buğdayın deneme ekimi Tarım Müdürlüğümüz kontrolünde yapıldı. Dekar başına normal şartlarda 300-400 kilogram alınırken yeni ürün çeşidi olan Halis buğdayda bu 1200 kilograma ulaşıyor. Bunu Aksaray'da yaygınlaştıracağız. Yüzde 100 yerli ve milli yeni buğday çeşidimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'da 2022 yılı hububat hasat döneminin devam ettiğini, 2021 yılı verilerine göre 2022 hasat döneminde arpa, buğday ve çavdarda yüzde 15'lik verim artışı olduğuna dikkati çekti.

Deneme üretimi yapılan yerli ekmeklik buğdayın, un sanayinin kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacını karşılayacak önemli bir yerli buğday çeşidi olduğunu kaydeden Saklav, yüksek rekoltesi ile Halis yerli buğdayın, Aksaray'da sulu arazilerde tüm çiftçiler tarafından ekilebilecek bir ürün olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından üretici Mustafa Uz'a ait 6 dekar alanda buğday hasadı yapıldı.

Düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Tarım ve Ormal İl Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, birim müdürleri ve çiftçiler katıldı.

'Halis' yerli ekmeklik buğday çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) tarafından 2018 yılında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilmişti.

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