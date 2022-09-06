  • BIST 3.401,66
  • Altın 1000.848
  • Dolar 18.2167
  • Euro 18.0468
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.
Akşener: 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlediği 'Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı' tanıtım toplantısına katıldı. Programa Akşener'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Akşener, Türkiye'de en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle, 3 milyon 654 bin 257 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunuyor. 2021 Eylül ayından beri Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan kökenli göçmenler ise haklarında hiçbir veri bulunmadığı için bu hesaplamaya dahil değil. Yine de bu sayı, BM'nin tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan daha fazla" ifadelerini kulandı.

'1 EYLÜL 2026'DA TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ'

İçişleri Bakanlığı'na atandığı 1996 yılında, Türkiye'de göç sorunu yokken göç ile ilgili brifing aldığını söyleyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti: 

"AK Parti'den önce her iktidarın özenle uyguladığı bir devlet politikası, AK Parti tarafından terk edildi. Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. İYİ Parti iktidarında, Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede, biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz, ülkelerine dönmelerini sağlamak hedefimiz. Eylem planımızda yer alıyor. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı06 Eylül 2022 Salı 14:52
  • Özel güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine karşı hakaret' sayıldı06 Eylül 2022 Salı 14:22
  • 'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı06 Eylül 2022 Salı 14:22
  • Çad'ın eski Çevre Bakanı'nın eşi, riskli doğum için Türkiye'yi tercih etti06 Eylül 2022 Salı 14:21
  • Yetiştirdiği iki öğrencisi şehit düşmüştü: Spor salonuna astığı afiş duygulandırdı06 Eylül 2022 Salı 14:15
  • Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı gün belli oldu06 Eylül 2022 Salı 12:20
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine uzlaşı mesajı06 Eylül 2022 Salı 11:25
  • PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu ve 7 terörist etkisiz hale getirildi06 Eylül 2022 Salı 11:24
  • Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı06 Eylül 2022 Salı 10:36
  • Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Albay Ali Cesuroğlu hayatını kaybetti06 Eylül 2022 Salı 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti