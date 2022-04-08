Akşener ve Ağıralioğlu yüz yüze görüştü: 20 dakika sürdü!

Geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.
AKŞENER'DEN İLGİNÇ SÖZLER
Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener kırgınlıkların olabileceğini kaydederek, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi.
Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dün Meclis'te açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına iyilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim" demişti.
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