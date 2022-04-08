Akşener ve Ağıralioğlu yüz yüze görüştü: 20 dakika sürdü!

Yİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığı görevinden aldığı, Yavuz Ağıralioğlu ile ilk kez yüz yüze 20 dakikalık bir görüşme yaptı.