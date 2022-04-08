  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.467
  • Dolar 14.7442
  • Euro 16.019
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Akşener ve Ağıralioğlu yüz yüze görüştü: 20 dakika sürdü!

Yİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığı görevinden aldığı, Yavuz Ağıralioğlu ile ilk kez yüz yüze 20 dakikalık bir görüşme yaptı.
Akşener ve Ağıralioğlu yüz yüze görüştü: 20 dakika sürdü!

Geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.

AKŞENER'DEN İLGİNÇ SÖZLER

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener kırgınlıkların olabileceğini kaydederek, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi.

Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dün Meclis'te açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına iyilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak08 Nisan 2022 Cuma 09:30
  • Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı08 Nisan 2022 Cuma 09:28
  • Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak08 Nisan 2022 Cuma 09:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı08 Nisan 2022 Cuma 09:27
  • Paraşütçü Rus askerleri emre itaat etmedi, savaş bölgesinden geri döndü!08 Nisan 2022 Cuma 09:26
  • Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü08 Nisan 2022 Cuma 09:25
  • Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü07 Nisan 2022 Perşembe 23:26
  • Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko'yla bir araya geldi07 Nisan 2022 Perşembe 23:25
  • İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu07 Nisan 2022 Perşembe 22:52
  • Ankara Barosu'ndan görme engelli avukata destek açıklaması07 Nisan 2022 Perşembe 21:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti