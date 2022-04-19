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'Aksungur'a baz istasyonu özelliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Aksungur'a, ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi. Bu kabiliyet ile afet durumlarında DataLink sistemleri üzerinden mobil iletişim kesintisiz sağlanacak.
'Aksungur'a baz istasyonu özelliği

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı 'Aksungur'a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 kilo faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlanmış oldu. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleştirilen ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyetle 'Aksungur' yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "'Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyet ile ihtiyaç duyulması halinde 'Aksungur' mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek" dedi.

40 bin feet'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki çift turboşarjlı motora sahip 'Aksungur', İHA, EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri barındırabiliyor. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip. Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren 'Aksungur'dan şu an Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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