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Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2021 Ekim ayında toplam aktif sigortalı sayısının 24 milyon 799 bin kişiye ulaştığı bildirildi.
Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı

SGK'den yapılan açıklamaya göre, 2021'in ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aktif sigortalı sayısı 1,1 milyon kişi arttı.

İl düzeyinde toplam aktif sigortalılar incelendiğinde ise toplam içindeki payı fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa oldu. Bu illerdeki sigortalılar, toplam aktif sigortalıların yüzde 42,5'ini oluşturdu.

Sigortalı/İl Nüfus oranına bakıldığında ise yüzde 38,51 ile İstanbul, yüzde 37,87 ile Kocaeli, yüzde 37,84 ile Tekirdağ ve yüzde 37,08 ile Ankara en çok sigortalı çalışanın olduğu ilk 4 il arasında yer aldı.

Zorunlu sigortalılar statülerine göre değerlendirildiğinde de geçen yılın ekim ayında 15 milyon 371 bin kişi olan 4/a statüsünde çalışan zorunlu sigortalı sayısı, bu yılın aynı ayında 16 milyon 271 bin kişiye ulaştı.

4/b kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 119 bin kişi arttı. Geçen yılın ekim ayında 2 milyon 869 bin kişi olan 4/b statüsünde çalışan zorunlu sigortalı sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 988 bin kişiyi buldu.

4/c kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 22 bin kişi artarak, 2020 Ekim ayında 3 milyon 134 bin kişi olan 4/c statüsünde çalışan zorunlu sigortalı sayısı 2021 Ekim'de 3 milyon 156 bin kişiye ulaştı.

Aktif/pasif oranı arttı
Ayrıca 2021'in eylül ayına göre toplam aktif sigortalı sayısı 7 bin 655 kişi artışa karşılık sosyal güvenlik sisteminden emekli aylığı alanların (pasif sigortalı) sayısı, dosya bazında yaklaşık 30 bin arttı.

Ekim ayında 13 milyon 562 kişi olan emekli aylığı alanların sayısı, 13 milyon 590 bin kişiye yükseldi.

Geçen ay 1,94 olan aktif/pasif sigortalı oranı bu ay da değişmedi.

Pasif Sigortalı/İl Nüfus oranına bakıldığında en çok pasif sigortalının yaşadığı ilk 3 il sırası ise yüzde 27,76 ile Zonguldak, yüzde 25,74 ile Sinop, yüzde 24,9 Bartın oldu.

Sektörlere göre zorunlu sigortalı sayıları
Sektörlere göre zorunlu sigortalı sayıları incelendiğinde ise 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre en çok artış yüzde 12,75 ile "ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri"nde oldu. Bu sektörü yüzde 6,43 ile "ormancılık ve tomrukçuluk" ile yüzde 3,78 "eğitim" izledi.

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