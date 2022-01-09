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Aktör Baldwin, hakkındaki soruşturmada iş birliği yapmadığı iddiasını yalanladı

Amerikalı aktör Alec Baldwin, bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu set kazasına ilişkin soruşturmada, güvenlik güçleriyle iş birliği yapmadığı yönündeki haberlerin "yalan" olduğunu söyledi.
Aktör Baldwin, hakkındaki soruşturmada iş birliği yapmadığı iddiasını yalanladı

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, arama emrine rağmen telefonunu hala yetkililere teslim etmediği ve iş birliğinden kaçındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Soruşturmada neyin gerekli olduğunu belirlemede hukuki sürecin uzun sürebileceğini belirten Baldwin, "Telefonunuza girip, fotoğraflarınızı, eşinize olan aşk mektuplarınızı ya da neyiniz varsa inceleyemezler." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 3 hafta önce çıkarılan arama emrine rağmen henüz inceleyemedikleri Baldwin'in telefonundaki mesajlaşmaların ve videoların soruşturmanın seyri açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

19 Kasım’da Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, dosyada "çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı" halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Olay sonrası ilk verdiği röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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