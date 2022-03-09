Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Akyurt’un Saracalar Mahallesi’nde 8 dönüm arsa icra yoluyla satılıyor.
Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 12 milyon TL olarak ilan edildi.
Satış açık artırma usulü ile yapılacak.
1. Satış Günü : 27/05/2022
2. Satış Günü : 24/06/2022
Satış Yeri : Akyurt Belediyesi
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