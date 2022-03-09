Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsa

Akyurt’un Saracalar Mahallesi’nde 8 dönüm arsa icra yoluyla satılıyor. Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 12 milyon TL olarak ilan edildi. Satış açık artırma usulü ile yapılacak.