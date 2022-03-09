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Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsa

Akyurt’un Saracalar Mahallesi’nde 8 dönüm arsa icra yoluyla satılıyor. Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 12 milyon TL olarak ilan edildi. Satış açık artırma usulü ile yapılacak.
Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Akyurt’un Saracalar Mahallesi’nde 8 dönüm arsa icra yoluyla satılıyor. 

Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 12 milyon TL olarak ilan edildi. 

Satış açık artırma usulü ile yapılacak. 

1. Satış Günü : 27/05/2022 

2. Satış Günü : 24/06/2022 

Satış Yeri : Akyurt Belediyesi

İlanın detayları için TIKLAYIN

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