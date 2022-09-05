  • BIST 3.273,05
  • Altın 1002.116
  • Dolar 18.2191
  • Euro 18.0848
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor

Bayburt'ta Zekeriya Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği 46 yaşındaki BMC Morris marka kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor.
'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mevlütoğulları, 1960'lı yıllarda BMC Morris marka kamyonla nakliyecilik yapan babasının yanında 10 yıl muavin olarak çalıştı.

Baba mesleğini sürdüren Mevlütoğulları, farklı marka kamyonlarla uzun yıllar birçok ülke ve kenti dolaştı.

Mesleğe başladığı ilk kamyonu unutamayan Mevlütoğulları, 1988'de babasıyla aynı marka bir kamyon almaya karar verdi.

Mevlütoğulları, aracı Bayburt'ta bulmasına rağmen sahibini satmaya bir türlü ikna edemedi.

Zekeriya Mevlütoğulları'nın aradan geçen 22 yıla rağmen unutamadığı kamyon, sahibinin vefatının ardından 2010'da çocukları tarafından satışa çıkartıldı.

Mevlütoğulları, yıllar sonra da olsa 9 bin 232 kilometrede, tüm parçaları orijinal BMC Morris marka kamyonu satın aldı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden iş yerinin yanındaki alanda tutuyor.

"Aracı görmek isteyenlere kapım her zaman açık"
Nakliyecilik yaparak 9 çocuk büyüten 65 yaşındaki Mevlütoğulları, AA muhabirine, muavinlik ve nakliyecilik işleriyle uğraştığı için çocuk yaşlardan beri kamyonlara merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca muavinlik yaptıktan sonra 1976 yılında ehliyet aldığını anlatan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. Askerden geldikten sonra şoför olarak yurt içi ve yurt dışına çalışmaya başladım. O günden beri BMC marka Morres model kamyona çok meraklıydım." dedi.

Mevlütoğulları, o dönem kamyonları genellikle Avrupa'dan gelen gurbetçilerin aldığını ve garajlarında beklettiğini ifade ederek, "1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım." diye konuştu.

Bu marka ve model kamyonların, meraklılarının ilgisini çektiğini dile getiren Mevlütoğulları, aracını kesinlikle satmak istemediğini, görmek isteyenlere ise her zaman kapısının açık olduğunu vurguladı.

Üzerini her zaman branda ile kapattığı kırmızı renkteki kamyonun tüm parçalarının orijinalliğini koruduğunun altını çizen Mevlütoğulları, şunları kaydetti:

"Aracıma değerinde para veren çok oldu ama ben değer biçmiyorum. BMC meraklısı olduğum için satmayı hiç düşünmedim, satmayacağım. Araç 1976 model yaklaşık 10 bin kilometrede. 12 yıl önce garajdan aldık, getirdik. Olduğu gibi duruyor. Hiç binmedik aracımıza. Her zaman bakımlarını yapıyorum. Eğer bu araç bu şekilde dışarıda dursaydı, bu vaziyette olmazdı. Şu anda plaka yeri bile yok. Tüm parçaları orijinal."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonu'da sağanak ve dolunun yol açtığı zararların tespitine başlandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:43
  • Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor05 Eylül 2022 Pazartesi 09:41
  • Türkiye'nin en doğusunda gün batımı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:40
  • Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti04 Eylül 2022 Pazar 11:12
  • ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük03 Eylül 2022 Cumartesi 08:23
  • Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor02 Eylül 2022 Cuma 23:14
  • Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı02 Eylül 2022 Cuma 23:09
  • Ankara'da torakçı kadınların zorlu mangal kömürü mesaisi02 Eylül 2022 Cuma 09:40
  • Meteoroloji son raporda İstanbul dahil 10 ili uyardı02 Eylül 2022 Cuma 09:32
  • Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı02 Eylül 2022 Cuma 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti