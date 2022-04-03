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Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu

Adana'da alacak meselesinden çıkan kavgada Sedat Bahçe (41), tabancayla Cem Ekinci'yi (36) bacağından vurdu. Ekinci hastaneye kaldırılırken, kaçan Bahçe kısa sürede yakalandı.
Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu

Olay, 28 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Bahçe, iddiaya göre kendisine borcu olan Cem Ekinci ile Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Ekinci borcunu ödemeyince ikili tartıştı. Çıkan kavgada Bahçe, taşıdığı tabanca ile Ekinci'yi bacağından vurup kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ekinci, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Sedat Bahçe'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Bahçe, "Cem'den 50 bin TL alacağım vardı, vermedi. Bu yüzden tartıştık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Cem Ekinci'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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