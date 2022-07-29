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Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangın söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyündeki bir mandırada çıkan ve Hititler'den kalma Alacahöyük Ören Yeri'ne sıçrayan yangın söndürüldü.
Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Hamza Çakal'a ait mandırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haydar Kaplan'a ait kullanılmayan ev ile müştemilatına sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle köydeki Alacahöyük Ören Yeri'ne sıçradı.

İhbar üzerine Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri köye gelerek yangına müdahale etti.

Ekipler, alevlerin ören yerindeki tarihi kalıntılara ulaşmasını engellemek amacıyla yoğun çaba gösterdi.

Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri personeli ile arkeolojik kazı ekibinin de yardımıyla yangın, ören yerindeki tarihi kalıntılara ulaşmadan söndürüldü.

Mandıradaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AA muhabirine, yangına 3 itfaiye aracı ve 1 kepçe ile müdahale ettiklerini, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

İki itfaiye aracının ilçeye döndüğünü, bir aracın da tedbir amaçlı yangın mahallinde bırakıldığını belirten Şaltu, "Yangında geçmişte depo olarak kullanılan iki yapı ile bir samanlık tamamen yandı. Ayrıca depoda bulunan su boruları da kullanılamaz hale geldi. Yangın, evin yanındaki Alacahöyük Ören Yeri'ne de sıçradı. Buradaki kuru otlar tutuşmuş. Orası da kısa sürede söndürüldü. Ören yeri yangından zarar görmedi." dedi.

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