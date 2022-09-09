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Aladağlar'da çok nadir görüldü: Çok nadir görülen bir tür

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından vaşak gözlenerek kayıt altına alındı.
Aladağlar'da çok nadir görüldü: Çok nadir görülen bir tür

Alanın 2005 yılında korunmaya alınmasıyla bölgede yalnızca yaban keçilerinin değil farklı türlerinde sayısında artış gözlemlenmeye başlandı. 2000'li yılların başında birçok olumsuz etken sayesinde bölge habitatı yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Bugün alanın simgesi haline gelen ve sayıları binlerle ifade edilen yaban keçilerinin sayısı 2003 yılı resmi kayıtlarına sadece 23 olarak geçmişti.

Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan alan, zamanla doğal bir biyolojik üretim istasyonu haline geldi. Yaban keçilerinin sayısındaki artış da beraberinde tilki, kurt, çakal gibi etçil hayvanların da sayıları olumlu yönde etkilerken, çok nadir görülen vaşak türleri de objektiflere takıldı.

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