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Alan memnun satan memnun

Bayrama sayılı günler kala Yakacık Kurban Pazarı’nda yoğunluk devam ediyor. Hayvan çadırlarında pazarlıklar devam ederken hem alıcının hem satıcının yüzü gülüyor.
Alan memnun satan memnun

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kala Yenimahalle Belediyesi Yakacık canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Hayvan çadırlarında son pazarlıklar yapılıyor. Çoğu besici kurbanlıklarına alıcı bekliyor. Renkli diyalogların yaşandığı kurban çadırlarında alıcı ve satıcı sıkı bir pazarlığa tutuşuyor. Pazarlıklar sonucunda her iki tarafında yüzü gülüyor ve kurbanlıklar sahiplerini buluyor. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 10-22 bin arasında değişiyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen satıcıların tek temennisi ise tüm hayvanları satarak dönebilmek.

“YARISINI SATTIK”

Pazarda 20 yıllık kurbanlık üreticiliği yapan Levent Bulut, “Buraya 85 hayvan getirdik. Şu ana kadar yarısı satıldı diyebilirim. Birkaç gün içerisinde yani kurbana kadar elimizdeki hayvanların tamamını satacağımızı düşünüyorum. Hatta elimizde hayvan kalmayacağına eminim” dedi. 

UYGUN FİYAT

Bulut, “Kurban fiyatlarımız diğer kurbanlık fiyatlarına göre uygun. Herkes kurbanlığını rahatlıkla alabiliyor. Pazarlıklarla orta yolu buluyoruz. İnsanlar buradan kurbanlıklarını alarak ve memnun bir şekilde ayrılıyor. Halk herhangi bir sıkıntı yaşamıyor” ifadelerini kullandı. 

SATIŞLAR ETKİLENMEDİ

Türkiye ekonomisi incelendiğinde satışlarında durgunluk olmadığını dile getiren Bulut, “Satışlarım iyi gidiyor. Ekonomideki sallantılar satışlarımızı etkilemedi. Kısa zamanda hayvanlarımı tamamen satmış olacağım. Elimizde hayvan kalmayacağı için sıkıntı çekebilirim. Halk kurbanlığını alabiliyor. Bu da karşılıklı olarak bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu. 

MÜŞTERİLER MEMNUN

Aynı zamanda sattıkları hayvanların kesimini de üstlendiğini belirten Bulut, “Daimi müşterilerimiz var. Onların satın aldığı hayvanların kesimini de biz yapıyoruz ve teslim ediyoruz. Müşterilerim memnun kalıyor” diye konuştu. 
Kurbanlığını 10 yıldır aynı satıcıdan alan Hilmi Öndağ, “10 senedir Levent Bey’den alışveriş yapıyorum. Memnunuz. Hiç sıkıntı yaşamadım. Pazarlıklar yüzümüzü güldürüyor. Orta yolu buluyoruz. Kesimi de buraya ait. İçimiz çok rahat. Güvenilir bir satıcı. Allah kestiğimiz kurbanı kabul etsin” dedi.

GÖZE HİTAP ETMELİ

Bulut, kurban alımı konusunda hiçbir bilgisi olmayan insanların kurbanlarını seçerken dikkat etmesi gereken unsurları ise şöyle sıraladı; “İyi bir kurbanlığın tüm uzuvları yerinde olmalı. Gözü, kulağı, dişleri, kuyruğu, boynuzları. Bunun dışında hayvanın genel yapı olarak incelendiğinde tüylerinin de parlak olması gerekir. Bunlar hiç bilmeyen kişilerin de kolaylıkla anlayabileceği unsurlardır. Ayrıca en önemlisi kurbanlığın 2 yaşını doldurması gerekir.” 

Buket Beslen/ İlksayfa

 

 

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