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Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gel
Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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