Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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