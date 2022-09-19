  • BIST 3.286,12
  • Altın 979.367
  • Dolar 18.2931
  • Euro 18.3119
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

xAntalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 orman işçisi ile Alanya Belediyesinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşım 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu başladı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:51
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek17 Eylül 2022 Cumartesi 11:55
  • Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu oldu17 Eylül 2022 Cumartesi 11:54
  • Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! TFF'ye başvuruda bulunuldu17 Eylül 2022 Cumartesi 09:47
  • Okan Buruk: Heyecanı devam ettireceğiz17 Eylül 2022 Cumartesi 09:36
  • Galatasaray - Konyaspor: 2-116 Eylül 2022 Cuma 23:34
  • A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu16 Eylül 2022 Cuma 15:55
  • Sivasspor'un yüzü 10 maç sonra güldü16 Eylül 2022 Cuma 13:38
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı16 Eylül 2022 Cuma 10:16
  • Süper Lig'de haftanın perdesi bu akşam açılıyor16 Eylül 2022 Cuma 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti