Alanya'da heyelan 3 katlı binayı yıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün gece başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran aşırı yağışın neden olduğu heyelanda, tadilatta olan 3 katlı bina yıkıldı.

Olay akşam saatlerrinde Alanya’nın kırsal Mahmutseydi Mahallesi’nde meydana geldi. Dün gece başlayan yağmur heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü. Tamamen yıkılan ev mahalle yolunu kapattı. Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimse olmadığını, can kaybı yaşanmadığı mutlu olduğunu vurguladı.

Mazmancı, evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını belirterek, “Olan mala olsun. 2-3 gündür yaşanan depremler ve yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. 30-40 tonluk taşların kayması sonucu binamız yıkıldı. Sağlık olsun, Allah cana vermesin” dedi.