  • BIST 3.125,55
  • Altın 1029.976
  • Dolar 18.1705
  • Euro 18.1384
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
» »

Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı

Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen mango, dönümde 320 bin lirayı bulan yüksek geliri ile üreticiyi umutlandırıyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
Ankara'da doğal yaşam
Ankara'da doğal yaşam
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Son Eklenen Videolar
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti