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Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen mango, dönümde 320 bin lirayı bulan yüksek geliri ile üreticiyi umutlandırıyor.
25 Ağustos 2022 Perşembe 12:50
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.