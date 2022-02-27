Alanya'da yaşayan Ortodokslar, Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ortodokslar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının durması ve barış için dua etti.

Rusça Konuşan Ortodoks İnançlılar Derneği Alanya Temsilciliği bünyesindeki kilisede, Moskova Ortodoks Papazı Dmitri Bogatyr eşliğinde, barış duası yapıldı.

Papaz Bogatyr, gazetecilere, şu anki durumdan çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İnsanların çektiği acının, kendilerine de acı verdiğini anlatan Bogatyr, "Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki kiliselerde bulunan insanlar da bugün aynı acıyı çekiyor. Bu savaşta tüm tarafları barışa davet ediyoruz. İnsanların ölmesini istemiyoruz. Rusya ve Ukrayna, tarihsel olarak çok eskiye dayanıyor. İnanıyoruz ki, Allah'a inancımız aynı olduğundan en sonunda barışacağız." diye konuştu.

Bogatyr, Moskova Ortodoks Patriği'nin tüm kiliselerde barış için dua çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Allah bizi savaşlardan kurtarsın ve dünyada barış olsun." ifadesini kullandı.

Kilisede dua eden Rus vatandaşı Konstantin Sorkin de çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Sorkin, "Umarım en yakın zamanda barış imzalanır. Her savaşın sonu barış. Barıştıktan sonra yine biz aynı olacağız. Önemli olan şu an birlik ve beraberlik." dedi.