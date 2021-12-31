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Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi

Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen törende Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"TEKRAR GELDİĞİME MUTLUYUM"

Teknik direktör Francesco Farioli ise şunları söyledi: "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Teknik direktör Francesco Farioali'nin ekibinde Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos yardımcı antrenör, Jarkko Antero Tuomisto Kaleci Antrenörü, Francisco Nogales bireysel performans antrenörü, Osman Nuri Kul analiz, Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül kondisyoner olarak görev alacak.

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