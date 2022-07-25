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Albayrak Grubu CEO'su Bolat: Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Bolat, devletin ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalıştığını belirterek "Bu politikalar arz-talep dengesini koruyarak, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik uygulamalardır" dedi.
Albayrak Grubu CEO'su Bolat: Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamada, 26 Temmuz Hasat Bayramı'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan CEO Ömer Bolat, son yıllarda yaşanan salgının, tarımın tüm dünyada ve Türkiye'de yeniden anlaşılmasını sağladığını bildirdi.

Dünya üzerinde yaşanan savaşların tarımsal üründe tedarik zincirini olumsuz etkilediğini aktaran Bolat, devletin bu anlamda gayretli çalışmalarının tüm dünya tarafından takdirle karşılandığını anlattı.

Bolat, "Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor. Bu amaçla üretilen politikalar kamuoyunca bilinmektedir. Genel hatlarıyla bu politikalar arz-talep dengesini koruyarak, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik uygulamalardır." yorumunu yaptı.

Lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeleri yapmanın ve teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamalarını gözden geçirerek etkin olmayan uygulamaları kaldırmanın da bu kapsamda değerlendirildiğini kaydeden Bolat, "Tarım arazilerinin korunmasını ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla arazi toplulaştırmayı düzenlemek ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmak, sulanabilir tarım arazilerinde sulama imkanlarının ve altyapılarının geliştirilmesi de bu uygulamalar dahilindedir." ifadesini kullandı.

"Yerli ve milli üretimin her zaman destekçisiyiz"

Ömer Bolat, Albayrak Grubu olarak ülkenin geleceği için faaliyet gösterdikleri tarımdan sanayiye, inşaattan medyaya uzanan pek çok sektörde sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve milli üretimin her zaman destekçiyiz, öncü şirketlerindeniz. Bugün başta TÜMOSAN olmak üzere, Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat şirketlerimizle tarım sektöründe önemli faaliyetler yapıyor, üreticilerimize destek oluyoruz. TÜMOSAN markamızla ülkemizde 88 bayi, 42 yedek parça bayisi, 400'e yakın servis ve 33 yurt dışı distribütörlüğümüzle binlerce çiftçiye hitap ediyoruz. Yerli ve milli oranı yüzde 100'e varan traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz."

"Yaklaşık 3 bin çiftçiyle hasadımızı gerçekleştiriyoruz"

Bolat, Mezra Ziraat olarak şekerpancarı ürettiklerini kaydederek, üretirken çiftçilere modern tarım eğitiminden tohumuna, sulamasından hasadına kadar pek çok destek verdiklerini bildirdi.

Sukkar Şeker'in Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarında üreticilerden aldığı pancarlarla kristal şeker arzı gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, bu iki fabrikanın yaklaşık 3 bin çiftçiyle şekerpancarı üretimi gerçekleştirdiğini, bu yıl yaklaşık 530 bin ton pancar üretimi beklediklerini anlattı.

"3 yılda şeker fabrikalarına 90 milyon TL yatırım yaptık"

Ömer Bolat, "Tarımsal endüstride üretimi modernize ederek daha kaliteli ve verimli ürün gerçekleştirme, yatırımcıları etkin tarımsal ürün üretim zincirine dahil etme amacıyla Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını devraldık. Özelleştirmeden sonra hızlı bir iyileştirme, yenileme ve kapasite artırım programı uyguladık." dedi.

Şeker fabrikalarının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve bölgede pancar ekiminin teşvik edilmesi amacıyla 2019, 2020 ve 2021'de 90 milyon TL'ye yakın yatırım yaptıklarını anımsatan Bolat, satın alınan ekipmanlar ve yenilemelerle kapasite artırımına gidilirken üretim sistemindeki değişikliklerle maliyetlerde ciddi tasarruflar sağladıklarını vurguladı.

Bolat, imkanları dahilinde yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

"Üreticiye verilen destekler fırsata çevrilmeli"

Albayrak Grubu CEO'su Bolat, devletin ekim öncesi tohum desteğinden hasat sonrasına kadar birçok alanda üreticiye sunduğu teşvik ve desteklere değinerek, bu destek mekanizmaları sayesinde tarımsal üretimi fırsata çevirmek gerektiğini vurguladı.

Bolat, "Albayrak Grubu olarak bizler de özellikle hasat zamanı üreticilerimize çok büyük destekler sağlıyoruz. Hasat, çiftçimizin toprağında bir yıllık sabırla bekleyişinin, emeğinin ve alın terinin vesilesiyle elde ettiği hasılatı topladığı bir bayramdır. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin hasat bayramını kutluyoruz." dedi.

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