İtalya Milli Takımı ve Juventus'un eski futbolcusu Alessandro Del Piero, Socios.com'un global marka elçisi oldu.

Socios.com'dan yapılan açıklamada, "İtalya ve Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Socios.com'u dünya çapında milyonlarca taraftara tanıtmak için Lionel Messi'ye katılıyor. Neslinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Del Piero, taraftarlara spordaki en güçlü topluluğa katılmaları için ilham verecek. Del Piero ayrıca, 8 Mayıs Pazar günü, Lionel Messi'nin de yer alacağı küresel bir televizyon ve dijital reklam kampanyası başlatarak birden fazla eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Del Piero'nun saha içi ve dışında yeteneği ve profesyonelliği sayesinde milyonlarca kişi tarafından saygı duyulan bir isim olduğu belirtilerek "Del Piero, kariyeri boyunca güzel oyunu taraftarlar için daha unutulmaz, heyecan verici ve ödüllendirici hale getirme arzusuyla hareket etti. Socios.com'da çok benzer hedeflerimiz var ve sahiplerine kulüpleriyle bağlantılı çok çeşitli avantajlara erişim sağlayan dijital varlıklar olan fan tokenlar aracılığıyla dünya çapında milyonlarca sporseverler için yeni deneyimler geliştirmeye ve yaratmaya odaklanıyoruz." denildi.

Socios.com ile yaptığı iş birliğinden heyecan duyduğunu belirten Del Piero, "Başka hiçbir şirket, taraftar deneyimiyle ilgili kendini geliştirme konusunda Socios.com kadar adanmış değil. Vizyonlarına inanıyorum ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar taraftarların kulüplerine destekleri için anlaşılmayı ve ödüllendirilmeyi hak ettiğini kuvvetle hissediyorum. 8 Mayıs'ta dünyanın çeşitli yerlerinde başlayacak küresel televizyon kampanyasından başlayarak Socios.com'un dünya çapında milyonlarca taraftar deneyimini geliştirmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 130 spor organizasyonunun, fan tokenlar aracılığıyla taraftarlar için daha iyi bir deneyim yaratma misyonlarına katıldığını aktaran Socios.com Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus ise "Büyümeye devam edecek devasa bir ağa sahibiz ancak şimdi yapmamız gereken daha da fazla insana ulaşmak. Birkaç milyon taraftardan oluşan mevcut topluluğumuzu büyütmek ve çok daha büyük bir şeye dönüşmek istiyoruz. Alessandro Del Piero, virtüöz bir yetenekti ve futbolun gerçek bir harikası olarak milyonlarca insan tarafından saygı duyulan bir isim oldu. Onun desteğini almak, özellikle halihazırda 10 partnerimizin yer aldığı İtalya’da bizim için önemli bir hamle. Del Piero'nun aramızda olmasıyla evrimimizin bir sonraki aşamasına hazırız. Fan tokenlar ve Socios.com'u taraftar deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz." yorumunu yaptı.