Alevi vatandaşlara sosyal medyadan hakaret eden kişi yakalandı

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince İzmit'te gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T'nin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise sosyal medya platformlarında, çeşitli inanç gruplarına ve sosyal kesimlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada milletimizin ortak değerlerine ve inançlarına hakaret eden şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma adli makamlar tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.