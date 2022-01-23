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Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü turda elendi.
Alexander Zverev Avustralya Açık'a dördüncü turda veda etti

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 3 numaralı seribaşı Alman Zverev, 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov karşısında baştan sona tutuk bir performans sergilemesinin ardından turnuvaya veda etti.

Kanadalı Shapovalov, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan turnuvanın favorilerinden 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise dünya 69'uncusu Fransız Adrian Mannarino karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

Tie-break'e giden ilk seti 16-14'lük skorla 7-6 kazanan Nadal, 2 saat 40 dakika süren mücadelenin ardından 6-2'lik diğer setlerle rakibini 3-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Shapovalov ile eşleşti.

Tek kadınlarda Sakkari ile Badosa elendi
Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuçlar yaşandı. 21 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya 51 numarası ABD'li Madison Keys ise 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura çıktı.

4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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