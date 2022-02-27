  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayran soruşturması uzlaştırmaya gönderildi

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A. İle ilgili soruşturma, uzlaştırmaya gönderildi.
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayran soruşturması uzlaştırmaya gönderildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucu, Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak. Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli Muhammed Erkam A. 'Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

TİLKİ ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLMUŞTU

Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.

TİLKİ BİR AY SONRA YİNE "TEHDİT" TWEETİ ATTI 

Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama' şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Ancak Tilki, 29 Ocak 2022 tarihinde kendisine gelen tehdit içerikli bir gönderiyle birlikte, "Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikâyetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var" şeklinde tweet atmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü' paylaşımı27 Şubat 2022 Pazar 12:20
  • Türkiye ile Malezya arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı27 Şubat 2022 Pazar 11:48
  • Türk Kızılay, 11 yılda Suriye'ye 65 bin tır insani yardım gönderdi27 Şubat 2022 Pazar 11:48
  • 28 Şubat 'Postmodern darbe'sinin üzerinden 25 yıl geçti27 Şubat 2022 Pazar 11:47
  • Avukatlık ruhsatını peruklu fotoğrafla almak zorunda kaldı27 Şubat 2022 Pazar 11:45
  • Erbaş: İnsani değerlerin örselendiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır27 Şubat 2022 Pazar 11:45
  • Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi27 Şubat 2022 Pazar 11:00
  • Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı27 Şubat 2022 Pazar 11:00
  • Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik 'SWIFT' adımı27 Şubat 2022 Pazar 10:53
  • Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor27 Şubat 2022 Pazar 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti