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Ali Rıza Demircan’dan Hülya Avşar'a çıplak klip tepkisi: Azgın bir dişi

“Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söylediği” haberleri ile gündemde olan İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan, Hülya Avşar’ın çırıl çıplak soyunduğu son klibiyle ilgili de çarpıcı bir yorum geldi: “Azgın bir dişi…”
Ali Rıza Demircan’dan Hülya Avşar'a çıplak klip tepkisi: Azgın bir dişi

Tanınmış ilahiyatçılar, sözde sanatçıların ifsada varan hareketleriyle ilgili değerlendirmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 

Şu sıralar “Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söylediği” haberleri ile gündemde olan İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Hülya Avşar’ın çırıl çıplak soyunduğu son klibiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. 

Demircan, Hülya Avşar’ın klibiyle ilgili “Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir” dedi. 

İŞTE O DEĞERLENDİRMESİ

Ali Rıza Demircan Hoca, youtube kanalında “Hülya Avşar anadan üryan bir şekilde klip çekti. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir” şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Hülya Avşar benim kendisiyle program yaptığım bir kişidir. İslam konusunda son derece bilgisiz ve bilinçsizdir.

Onu sanatçı olarak kabul edersiniz veya etmezsiniz. Ama bir gerçek var, Hülya Avşar 40 yıldan beri bu ülkede tanınan bilinen ve birçoklarınca da sanatçı olarak değerlendirilen kişidir. Şöhretini ve parasal imkanlarını ülkemizde sağlayan her insan gibi avşar’ın da bu ülkeye aziz milletimize karşı görevleri vardır. 

Bu görevleri özetlersek, onun gençlik ataklarından arınarak ahlak abidesi bir sanatçı olarak ortaya çıkması olgusudur. 

Ancak onun 59 yaşında iken çektiği klibine anadan doğma pozlar vermesi bir faciadır.
Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir. 

Kur’anda Rabbimiz aklını kullanamayan gerçekleri göremeyen hakikatlere kulak veremeyen tipleri onlar dört bacaklı canlılar gibidir yaşam bakımından onlardan da daha alt düzeydedir.”

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 PORNO AÇIKLAMASI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası olan İlahiyatçı-Yazar Ali Rıza Demircan, bir videosunda da, Türkiye'deki porno film izlenme oranlarının yüksekliğinden şikayet ederken, Türkiye'de en çok porno izleyen ilin Konya olduğunu söylemesiyle dikkat çekmişti.

Demircan Hoca, Hülya Avşar'ın Habertürk TV'de yayınlanan programına konuk olan isimler arasında yer alıyor. 

 

www.gazeteilksayfa.com

 

 

 

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