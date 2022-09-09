Alinur Aktaş'tan öğrencilere müjde! Su faturalarında yüzde 50 indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'daki üniversite öğrencilerine müjdeli haberi duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da öğrenci evinde kalacak öğrencileri sevindirecek haberi açıkladı. Aktaş, BUSKİ’ye başvuran öğrencilerin su faturalarında yüzde 50 indirimden yararlanacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, ''Bursa’mızda öğrenci evinde kalacak genç kardeşlerime ufak bir not: Öğrenci belgeleriniz ile BUSKİ’ye müracaat edebilir, su faturalarında %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Bursa’da hayat öğrencilere güzel, her öğrenci bizim için çok özel.'' ifadelerini kullandı.