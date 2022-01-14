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Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.
Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 14 Ocak 1992'de kurulduğunu hatırlatarak bu önemli gün dolayısıyla Erdoğan'ı ve kardeş Türk halkını en samimi duygularıyla kutladığını belirtti.

Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının, Azerbaycan tarihinde önemli bir olay olduğunu ifade eden Aliyev, "20. yüzyılda ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması, ardından diplomatik ilişkilerin kurulması, gerçek bir kardeşlik ve dayanışma örneği olarak halkımızın milli hafızasına ebediyen kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir gelişme göstermesinden gurur duyduğunu belirterek iki ülkenin tarihi sınavlardan onurla ve başı dik çıktığını, "tek millet, iki devlet" ilkesinin ruhuna bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiğini ve onu yaşattıklarını kaydetti.

Türk ve Azerbaycan halklarının yüzyıllara dayanan birliği, kardeşliği ve dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilen devletlerarası ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirten Aliyev, şöyle devam etti:

"Kardeş ülkelerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinden hem de uluslararası kuruluşlarda başarılı iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz devasa enerji, ulaşım ve altyapı projeleri, ortak girişimlerimizin ve ortak çabalarımızın gerçek tezahürüdür. İkili iş birliği temelinde elde ettiğimiz emsalsiz başarılar, ülkelerimizin ilerlemesine, halklarımızın refahına, bölgemizde barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamaktadır."

Haziran 2021'de Şuşa'da ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkaran beyannameyi imzalamalarını "sarsılmaz birliğimizi pekiştiren önemli bir tarihi adım" olarak niteleyen Aliyev, bu belgenin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişiminin kavramsal yönlerini tanımladığını ve gelecekteki ortak başarıların önünü açacak yeni bir aşamanın temelini oluşturduğunu vurguladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Dünyada benzeri olmayan, dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ve müttefikliğinin gelişmesinde ve güçlenmesindeki hizmetleriniz çok değerlidir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlı ve net tavrınız, hak davamıza verdiğiniz tereddütsüz destek bize her zaman moral ve ek güç verdi. Azerbaycan halkı, 44 günlük Vatan Savaşı'nın ilk saatlerinden son dakikalarına kadar bizzat sizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kardeş Türk halkının sergilediği manevi desteği ve dayanışmayı asla unutmayacaktır. Bugün işgalden kurtarılan toprakların imar ve ihyasında da Türkiye ile omuz omuza çalışmamız memnuniyet verici. Biz de her konuda ve her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz.

Günümüzün realitesi ve halklarımız için gurur kaynağı olan örnek niteliğindeki Azerbaycan-Türkiye birlik ve kardeşliğinin gelecek nesillere stratejik yol haritası, ebedi ve sarsılmaz bir miras olarak kalacağından eminim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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