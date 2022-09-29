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Allıoğlu: Size ve Gençlerbirliği’ne başarılar dileriz

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş’ı ziyaret etti.
Allıoğlu: Size ve Gençlerbirliği’ne başarılar dileriz

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve son yapılan genel kurul ile yeniden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı seçilen Niyazi Akdaş’ı ziyaret etti. GGYD faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri hakkında karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, konuşmasına “Size yeni görevinizde, Gençlerbirliği’ne de ligde başarılar dileriz” dedi. 

Türkiye’nin en sosyal derneği olarak çalışmalarına devam ettiklerini aktaran M. Nezih Allıoğlu, “Ankara merkezli bir dernek olarak tüm Türkiye’de aktif faaliyet gösteren bir dernek olmak amacıyla çalışıyoruz. Merkezimiz Ankara’da, İzmir’de resmi şubemizi açtık. Dinamik bir ekibiz; Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaklaşık 800 GGYD üyemiz ile üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu. 

1664291239_akdas1_ggyd-001.jpg 57. İş’te Fırsat Toplantıları’nın konuğu Ekonomist Emre Alkın 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak gelenekselleşen İş’te Fırsat Toplantıları’nda Ankara’dan çıkıp dünyaya açılan iş insanlarını ağırladıklarını belirten M. Nezih Allıoğlu, “57. İş’te Fırsat toplantımızın konuğu Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin olacak. GGYD olarak Sincan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş olarak sizi de ağırlamak isteriz. Sizin gibi bir değerimizi konuğumuz olarak görmek isteriz” dedi. 57. İş’te Fırsat Toplantısı 5 Ekim 2022’de Ankara’da CPAnkara Otel’de gerçekleştirilecek. 

GGYD Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Akdaş’a Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu, GGYD faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi verildi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin sonunda GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Niyazi Akdaş’a ziyaret anısına plaket takdim etti.
 

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