  • BIST 2.039,23
  • Altın 795.32866
  • Dolar 13.8199
  • Euro 15.6453
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Alman medyasının Turkovac hazımsızlığı

Alman medyasından Tagesschau, Türkiye'nin Kovid-19 aşısını kötüleyen bir haber yayımladı
Alman medyasının Turkovac hazımsızlığı

Türkiye, TURKOVAC ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri konumunda. Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İlk vakanın açıklandığı Mart 2020’den itibaren aslı olmayan olumsuz içerikler üreten Türk Tabipleri Birliği (TTB), son olarak siyasi amaçlarla yerli aşı TURKOVAC'ı hedefe koymuş ve etkisinin şüpheli olduğu çarpıtmasında bulunmuştu.

ASILSIZ ÇARPITMALAR

Bunu referans olarak alan Alman medyasından Tagesschau, TURKOVAC'ı kötüledi. "Bir umut taşıyıcısı olarak Turkovac hakkında şüpheler" başlıklı bir haber yayımlayan Tagesschau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona ile mücadelede Türk aşısı Turkovac'ı destekliyor. Ancak etkinliği hakkında şüpheler var. Bununla ilgili resmi veriler hala eksik" çarpıtmasında bulundu.

KILAVUZLARI TTB

Alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismine sık sık yer verilen haberde, TURKOVAC'ın milliyetçileri aşılamaya teşvik amacı taşıdığı öne sürüldü. Haberde, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği kaynak gösterildi. TTB üyelerinin "İlaç otoritesinin onayı tek başına etkinliği hakkında hiçbir şey söylemez" gibi yorumlarına yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün09 Ocak 2022 Pazar 10:40
  • Türkiye'de 63 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi08 Ocak 2022 Cumartesi 09:55
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 63 bin 214 oldu07 Ocak 2022 Cuma 21:08
  • Karnından 9 kiloluk tümör çıktı07 Ocak 2022 Cuma 10:43
  • KKTC'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez bini aştı07 Ocak 2022 Cuma 08:59
  • Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı06 Ocak 2022 Perşembe 22:08
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 68 bin 413 oldu06 Ocak 2022 Perşembe 20:51
  • Rekor vaka sayısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı06 Ocak 2022 Perşembe 13:45
  • Prof. Dr. Sipahi: İzmir beşinci piki yaşıyor06 Ocak 2022 Perşembe 11:25
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 66 bin 467 oldu05 Ocak 2022 Çarşamba 21:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti