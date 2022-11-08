Alman Schaeffler 1300 kişiyi daha işten çıkaracak

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ye kadar 1300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, içten yanmalı motorlardan elektrikli hareketliliğe beklenenden daha hızlı bir dönüşüm nedeniyle ikinci yeniden yapılanma planı kapsamında 2026’ye kadar 1300 kişinin daha işine son verilecek.

Açıklamaya göre, işten çıkarmalar öncelikli olarak şirketin motor ve şanzıman sistemleri için AR-GE bölümü ve merkezi faaliyet alanlarında olacak.

Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 130 milyon euroya mal olması bekleniyor. 2026'dan itibaren ise yılda 100 milyon euro tasarruf sağlanacak.

İşten çıkarmaların bini Almanya’da ve 300’ü Almanya dışında olacak.

Şirketin satışları geçen yıl şirket yüzde 9,7 artışla 13,9 milyar euroya ulaşmıştı. Yılın ocak-eylülde döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 11,79 milyar euroya ulaştı.

Üç yıl içinde Schaeffler'in ikinci yapılanma planı açıklaması dikkati çekerken, şirket, 2020'de de 4 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Şirketin yaklaşık 83 bin çalışanı bulunuyor.