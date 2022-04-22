  • BIST 2.550,24
  • Altın 923.809
  • Dolar 14.7203
  • Euro 15.9395
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü!

Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.
Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü!

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eski Genel Başkanı ve son seçimlerde Başbakan adayı olan Laschet, Alman İş İnsanları Derneği'nin (TDU NRW) Köln kentindeki bir otelde düzenlediği konferansta konuştu.

Laschet, "Türkiye coğrafi ve jeopolitik olarak çok önemli bir ülke. Özellikle Arap bölgesindeki ülkelerin yatırım ve ekonomilerinin yönlendirmesinde rol oynayacak önemli bir ülke konumunda. Stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin dış politikasını daha da genişletmesi ve yeniden kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ticari ve siyasi yeni fırsatlar doğacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni konumunun Almanya tarafından görülmesi ve desteklenmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin doğru politikalar uygulaması halinde uluslararası alanda yatırım çekebilecek önemli ülkelerden olduğunu ifade eden Laschet, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret büyüklüğüne dikkat çekerek bu iki ülkenin birbirleri için çok önemli olduklarına işaret etti.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü öven ve Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda kendisinin de yer aldığını anımsatan Laschet, "Rusya ve Ukrayna tarafları savaş sırasında Türkiye'de bir araya gelerek bir görüşme yapma fırsatı buldular. Bu da Türkiye'nin farklı alanlarda birçok ticari ve siyasi konulara ev sahipliği yapabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen kentinde ırkçılar tarafından yapılan saldırının 25. yılında, Genç ailesinin 5 aile ferdini kaybettiğini hatırlatan Laschet, kendisinin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlığını üstlendiği dönemde Mevlüde Genç'in yaşadığı acıya rağmen yaptığı barış çağrısından dolayı, Başbakanlık olarak her yıl hak eden bir kuruma "Mevlüde Genç madalyası" vermeye başladıklarını hatırlattı.

Türk kökenli sadece bir kişinin CDU'yu temsilen federal mecliste bulunduğunu belirten Laschet, bu konuda partisi adına öz eleştiride bulundu.

Konferansa ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert'in yanı sıra iş insanları ve dernek temsilcileri katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü22 Nisan 2022 Cuma 09:42
  • Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası 'Hayat Katılım Bankası' kuruluş izni aldı22 Nisan 2022 Cuma 09:35
  • Kamyon ile otomobile çarpıştı: 4 yaralı22 Nisan 2022 Cuma 09:34
  • Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü22 Nisan 2022 Cuma 09:34
  • LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer: İnşallah kanserin aşısını LÖSEV bulacak22 Nisan 2022 Cuma 09:33
  • 6'lı ittifakı deviren Orban hükümetinden dikkat çeken Türkiye çıkışı!22 Nisan 2022 Cuma 09:32
  • Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp öldü22 Nisan 2022 Cuma 09:32
  • Şanghay’da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı22 Nisan 2022 Cuma 09:29
  • Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü!22 Nisan 2022 Cuma 09:29
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi22 Nisan 2022 Cuma 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti