Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü!

Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eski Genel Başkanı ve son seçimlerde Başbakan adayı olan Laschet, Alman İş İnsanları Derneği'nin (TDU NRW) Köln kentindeki bir otelde düzenlediği konferansta konuştu.

Laschet, "Türkiye coğrafi ve jeopolitik olarak çok önemli bir ülke. Özellikle Arap bölgesindeki ülkelerin yatırım ve ekonomilerinin yönlendirmesinde rol oynayacak önemli bir ülke konumunda. Stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin dış politikasını daha da genişletmesi ve yeniden kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ticari ve siyasi yeni fırsatlar doğacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni konumunun Almanya tarafından görülmesi ve desteklenmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin doğru politikalar uygulaması halinde uluslararası alanda yatırım çekebilecek önemli ülkelerden olduğunu ifade eden Laschet, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret büyüklüğüne dikkat çekerek bu iki ülkenin birbirleri için çok önemli olduklarına işaret etti.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü öven ve Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda kendisinin de yer aldığını anımsatan Laschet, "Rusya ve Ukrayna tarafları savaş sırasında Türkiye'de bir araya gelerek bir görüşme yapma fırsatı buldular. Bu da Türkiye'nin farklı alanlarda birçok ticari ve siyasi konulara ev sahipliği yapabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen kentinde ırkçılar tarafından yapılan saldırının 25. yılında, Genç ailesinin 5 aile ferdini kaybettiğini hatırlatan Laschet, kendisinin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlığını üstlendiği dönemde Mevlüde Genç'in yaşadığı acıya rağmen yaptığı barış çağrısından dolayı, Başbakanlık olarak her yıl hak eden bir kuruma "Mevlüde Genç madalyası" vermeye başladıklarını hatırlattı.

Türk kökenli sadece bir kişinin CDU'yu temsilen federal mecliste bulunduğunu belirten Laschet, bu konuda partisi adına öz eleştiride bulundu.

Konferansa ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert'in yanı sıra iş insanları ve dernek temsilcileri katıldı.