  • BIST 3.232,84
  • Altın 974.897
  • Dolar 18.4496
  • Euro 17.8484
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi.

Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.

Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da 'hastane ihalesine fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 28 kişi yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:27
  • PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
  • Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
  • İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü26 Eylül 2022 Pazartesi 13:23
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi26 Eylül 2022 Pazartesi 13:22
  • İstanbul'da 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:22
  • İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesen Fatma Yavuz kimdir, ilahiyatçı mı?26 Eylül 2022 Pazartesi 10:43
  • 'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı25 Eylül 2022 Pazar 23:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakama düşürmekte kararlıyız25 Eylül 2022 Pazar 23:10
  • AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı25 Eylül 2022 Pazar 23:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti