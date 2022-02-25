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Almanya, Rusya'ya ihracata yönelik 'Hermes kredi garantilerini' askıya aldı

Almanya hükümeti, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya ihracat yapan Alman şirketlere verilen Hermes kredi garantilerini askıya aldı.
Almanya, Rusya'ya ihracata yönelik 'Hermes kredi garantilerini' askıya aldı

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Almanya, Rusya'ya ihracat yapan Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi garantilerini askıya aldı.

Haberde bakanlık sözcüsünün, "Rusya için Hermes garantilerinin ve yatırım garantilerinin onaylanması bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı." değerlendirmesine yer verildi.

Hermes kredileri, 1949’dan beri Alman şirketlerinin yabancı ülkelere yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alırken, savaş ve devlet el koymalarına karşı da koruma sağlıyor.

Öte yandan, geçen yıl Almanya’nın Rusya’ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 26,6 milyar avroya yükselirken, ülkenin Rusya’dan ithalatı yüzde 54,2 artarak yaklaşık 33,1 milyar avroya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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