Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülke savunması için her yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'si kadar kaynak ayıracaklarını belirtti.

Savunma Bakanlığının Berlin'de düzenlediği toplantıda konuşan Scholz, "Savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 2'sine çıkaracağımıza dair daha önce yaptığım açıklamam geçerliliğini koruyor." dedi.

Scholz, ordunun modernizasyonu için ayrılan 100 milyar avroluk özel fonun kullanılmasından sonra dahi bir finansman sıkıntısı yaşamayacağına işaret ederek "Ülkemizi koruma görevini yerine getirebilecek iyi donanımlı bir ordu benim için elbette önemlidir. Ordumuzun Avrupa'da savunmanın temel taşı, en iyi donanımlı silahlı kuvveti olması gerekiyor. Ordunun temel görevi Avrupa'da özgürlüğü savunmaktır." diye konuştu.

Şansölye, Avrupalıların NATO içinde çok daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirterek modern ve yetenekli ordulara sahip iki Avrupa ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'in yakında NATO'ya katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Scholz, Ukrayna'nın savaş tankları talebi konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.