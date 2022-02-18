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Almanya söz verdiği 5 bin kaskı Ukrayna’ya hala yollamadı

Almanya, Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'ya silah desteği vermeyip, 5 bin askeri kask yardımı yapacağını açıklamıştı. Ukrayna’da “Şaka olmalı. Bir dahakine yastık mı gönderecekler?”
Almanya söz verdiği 5 bin kaskı Ukrayna’ya hala yollamadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim halen en yüksek seviyede. Avrupa ve ABD'den Ukrayna'ya peş peşe destek mesajları gelip yardım paketleri gönderilirken Almanya'nın söz verdiği destek tepkilere neden olmuştu.

BEŞ BİN KASK SÖZÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un tehdit altındaki ülkeye silah sağlamayı reddetmiş, ardından Alman makamları tarafından işgalin gölgesindeki Ukrayna'ya 5 bin askeri kask gönderileceği açıklanmıştı.

HALEN GÖNDERİLMEDİ

Alman T-Online sitesinin haberine göre, Ukrayna halen Almanya'nın vaat ettiği askeri yardımı bekliyor. Almanya henüz söz verdiği yardımı göndermedi. Bu durumun gündeme gelmesi sonrası açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Teslim yöntemleri şu anda netleştiriliyor" demekle yetindi.

"ŞAKA MI BU?"

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, teklifi 'şaka' olarak nitelendirerek, "Savunma bakanlığı her an Ukrayna işgalini başlatabilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil. Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek, yastıklar mı?" şeklinde tepki göstermişti.

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