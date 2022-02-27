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Almanya, Ukrayna'ya silah teslim etme kararını savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman hükümetinin Ukrayna'ya silah teslim etme kararını savundu.
Almanya, Ukrayna'ya silah teslim etme kararını savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Meclis'te Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yönelik özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'yı bu ülkeye ölüm ve yıkım getiren saldırgana karşı savunmasız bırakmamalıyız. Eğer dünyamız farklıysa, siyasetimiz de farklı olmalı." dedi.

Dışişleri Bakanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben de "Masum insanlara karşı bu savaşın bedeli ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin ihlali Putin sistemi için katlanılmaz olacaktır." ifadesini kullandı.

Uluslararası düzenin risk altında olduğunu dile getiren Baerbock, BM sözleşmesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanı, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin "Acı gerçek şu ki şu anda hiçbir yaptırım bu çılgınlığı durduramaz, SWIFT bile." diye konuştu.

Yaptırımların zaruri olduğunun altını çizen Baerbock, "Bu yaptırımların Putin'in sistemini ekonomik, mali ve kişisel açıdan vurması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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