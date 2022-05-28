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Almanya'da 29 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası

Almanya'da 29 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Genç ailesinin acısı, geçen 29 yıla rağmen dinmedi.
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