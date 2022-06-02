Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği öne sürülen gurbetçi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Almanya'da bir hastanede "beyin ölümü gerçekleştiği" öne sürülen Osman Kızılkaya (59), Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen Kızılkaya'nın yakınları, beyin ölümü gerçekleştiği öne sürülen hastanın Türkiye'ye götürülerek tedavi edilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye sevki için çalışma başlatıldı.

Saat 17.20'de Ankara'dan havalanan tam donanımlı bir ambulans uçak Almanya'nın Dresden şehrine gitti. Dresden Havalimanı'na inen uçak Kızılkaya'yı alarak 2,5 saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi.

Saat 23.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçağı karşılayan acil sağlık hizmetleri ekibi Kızılkaya'yı ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu Almanya'da tedavi altına alındığını ve Sağlık Bakanlığının görevlendirmesi sonucu kendisini Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Yolculuğumuz gayet sıkıntısız geçti. Buradan da Şehir Hastanesine naklini kara ambulansı sağlıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gurbetçi Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurarak, "Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla 'evi' yani ülkesi sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya'nın oğlundan teşekkür mesajı

Gurbetçi hastanın oğlu Cabir Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

Kızılkaya, "Bir kez daha Türk olmaktan gurur duyduk. Babam şu anda emin ellerde. İçimiz çok rahat. Allah sizlerden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.