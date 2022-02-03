Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 236 bin 120 vakayla en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 236 bin 120 vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 423 bine yükseldi.

Salgında, en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ülkede, aktif vaka sayısı 2 milyon 435 bin oldu.

Ülkede, son 24 saatte 164 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 118 bin 334'e çıktı.

Almanya'da tam aşı olanların sayısı 61,6 milyona ulaştı. Hatırlatma aşısını yaptıranların sayısı ise yaklaşık 44,3 milyona yükseldi.

Uzmanlar, yeni enfeksiyonların ilerleyen günlerde artacağı ve şubat ayı ortalarında zirveye ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın ardından yüksek vaka sayılarıyla Batı Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.