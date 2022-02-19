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Almanya’da Münih Türkgücü’nün 11 puanı silindi

Almanya’da 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden ve ocak sonunda kendi hakkında iflas davasının açılması için Münih yerel mahkemesine başvuran Münih Türkgücü’nün 11 puanı silindi.
Almanya’da Münih Türkgücü’nün 11 puanı silindi

Almanya Futbol Federasyonu’ndan (DFB) yapılan açıklamada, bu puanların silinmesinin iki farklı yaptırımdan oluştuğu belirtildi.

Bu kararın hemen yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, Münih Türkgücü’nün puanın 15’e düştüğü ve ligde son sıraya gerilediğine işaret edildi.

Açıklamada, 9 puanın kulübün iflas davasına başvurduğu için, 2 puanın da yükümlülüğünü yerine getirmediğinden silindiği bilgisi paylaşıldı.

Kulübün 20 Ocak 2022’e kadar likidite açığını kapatması gerektiği ifade edilen ancak açığın yüzde 50’den azının kapatıldığı ve bu yükümlülüğün yerine getirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Münih Türkgücü’nün bu karar bir hafta içinde itiraz etme hakkı olduğu bildirildi.

Münih Türkgücü kulübünden yapılan açıklamada ise, verilen cezada indirime gidilmemesinden dolayı şaşkınlıkla yaşandığı belirtilerek, “3. Lig'deki kulüpler çok sayıda kısıtlama nedeniyle mevcut salgının etkileriyle halen mücadele ediyor. Bu yüzden cezada indirime gidilmesinin düşünülmesi anlaşılabilir olurdu." ifadesi kullanıldı.

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