  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak

Almanya'nın Duisburg kentinde 13 yaşındaki Emirhan'a seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisin sert müdahalesine tepki gösteren 45 yaşındaki baba Ersen Altıntaş, polislerden davacı olacağını belirtti.
Almanya'da polis şiddetine maruz kalan 13 yaşındaki çocuğun ailesi davacı olacak

Duisburg'da makinist olarak çalışan baba Ersen Altıntaş, AA muhabirine, 13 yaşındaki bir çocuğa hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir müdahalenin hoş görülemeyeceğini, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

12 Nisan'da meydana gelen olayı anlatan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, olay günü arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarını, bir kilisenin önünde arkadaşıyla şakalaşırken dengesini kaybedip yere düştüğünü, düşerken de tutunmak için uzandığı seçim afişiyle yere kapandığını anlattı.

Emirhan Altıntaş, "Olayı gören bir kadın, polis çağırdı. Arkadaşlarımla parkın içine gidip oturduk. Oraya bir kadın bir de erkek polis geldi. Beni tutup üzerimi aradılar, telefonumu ve çantamı aldılar. Korktuğum için arkaya gittim, erkek polis tutup beni yere attı ve dizleriyle boğazıma bastırdı, o an nefes alamıyordum ve her yer karardı. Kollarıma ve bacağıma bastırıp beni yerlerde sürüklediler." dedi.

Polislerin üzerine çullanmasıyla canının çok yandığını belirten Emirhan Altıntaş, olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen polis gördüğünde hala çok korktuğunu ifade etti.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"
Baba Ersen Altıntaş, olaydan sonra hem Türk yetkililerin hem de Türk basınının kendileriyle temasa geçip yanlarında olduklarını bildirdiklerini ancak Alman yetkililer ile basının olayı görmezden geldiğini söyledi.

Altıntaş, "Biz ne olursa olsun sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız, davayı da kesinlikle açıyoruz. Şu an şahitler toparlanıyor ve hazırlık yapıyoruz." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatildeyken Nisan 2007'de 13 yaşında olan İngiliz uyruklu C.M'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Marco olayını hatırlatan baba Altıntaş, "Almanlar Türkiye'den getirdikleri bu çocuğu başbakan gibi karşıladılar. Orada bu olaya ses çıkarıyorsunuz da 13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu muameleye neden ses çıkarmıyorsunuz? Anne ya da babayı arayıp halimizi hatırımızı da mı soramıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

WAZ gazetesinde yayımlanan bir habere tepki gösteren baba Altıntaş, "Kimse olayı görmedi, WAZ gazetesi yazdı. O da '13 yaşındaki çocuk polisi tekmeledi' şeklinde taraflı haber yaptı. Buna ağlayalım mı gülelim mi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

 

İLGİLİ HABER:

Almanya'da polislerin 13 yaşındaki Türk çocuğa sert müdahalesi tepki çekti

alm-cocuk-gozalti-manset.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı17 Nisan 2022 Pazar 14:40
  • Kaybolan Alzheimer hastası, 4 gün sonra bitkin halde bulundu17 Nisan 2022 Pazar 14:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı17 Nisan 2022 Pazar 14:32
  • Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim bir kez daha durdu17 Nisan 2022 Pazar 14:25
  • Kuzey Kore 'taktik güdümlü füze' denedi17 Nisan 2022 Pazar 13:57
  • Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki17 Nisan 2022 Pazar 13:57
  • Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal için İstanbul'da anma töreni yapıldı17 Nisan 2022 Pazar 13:54
  • İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı17 Nisan 2022 Pazar 13:53
  • Ülke genelindeki 'kumar' uygulamasında 146 kişiye adli, 405 kişiye idari işlem17 Nisan 2022 Pazar 13:53
  • Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı17 Nisan 2022 Pazar 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti