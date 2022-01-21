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Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 140 bin 160 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 460 bin 546’ya yükseldi.

Son günlerde yeni vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı Almanya’da dün 133 bin 536, 19 Ocak’ta da 112 bin 323 vaka tespit edildi.

Aktif vaka sayısının 1 milyon 166 bin 100 olduğu ülkede, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 706,3 olarak belirlendi.

Son 24 saatte 170 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 116 bin 485’e çıktı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 24 Ocak Pazartesi eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek salgındaki durumu ve vaka sayılarının artması sebebiyle yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını görüşecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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