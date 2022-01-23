Almanya'daki atıcılık şampiyonasında ilk kez geleneksel Türk yayları yer aldı

Almanya'da Berlin-Brandenburg Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen eyalet atıcılık şampiyonasında zihgir ve başparmak tekniği atışı kategorisi açılarak ilk kez geleneksel Türk yaylarıyla atış yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7 yıl önce geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak amacıyla Kemankeş Germania adlı bir dernek kuruldu.

Kurduğu dernek ile geleneksel Türk okçuluğunu Berlin'de ve ülke genelinde tanıtmayı başaran Muzaffer Türk, kendi çabalarıyla gerekli eğitimleri alarak antrenörlük lisansının sahibi oldu.

Bu süreçte Berlin-Brandenburg Okçuluk Federasyonu ile de yakından çalışan Türk, yoğun çabalar sonucunda eyaletteki şampiyonalarda zihgir ve başparmak tekniğiyle Türk yaylarıyla atış yapılmasını federasyona kabul ettirdi. Böylelikle Berlin'de Wilmerdorf semtinde düzenlenen eyalet atıcılık şampiyonasında ilk kez geleneksel Türk yayları yer aldı.

Muzaffer Türk ve Berlin-Brandenburg Okçuluk Federasyonunun eski yöneticilerinden Gerhardt Streich, geleneksel Türk yayının şampiyonada yer alma sürecine ve bunun önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de okçuluğa büyük ilgi olduğunu, bununla birlikte Almanya'da aynı ilginin oluştuğunu belirten Türk, "Biz de bu derneği kurma gereksinimi hissettik. Şu anda 150'ye yakın sporcuyla faaliyetlerimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

Kategori açıldı

Muzaffer Türk, Almanya'daki ilk geleneksel Türk okçuluk derneği olarak zihgir ve başparmak tekniğiyle Türk yaylarıyla atış yaptıklarını belirterek, başka yay kullanmadıklarını ifade etti.

Almanya'daki okçuluk federasyonlarında klasik ve makaralı yaylarla atış yapıldığını ve bu alanda organize olduklarını anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Biz de federasyona üye olduk. Süreç içinde onlar da bizim çalışmalarımızı çok beğendi, oldukça kalabalık bir grubuz. Kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda başparmak tekniğiyle Türk yaylarının da eyalet şampiyonasında yer alması için bir kategori açtılar. Bu, Almanya'da bir federasyonun açmış olduğu ilk kategori. Burada bugün geleneksel Türk yaylarıyla başparmak tekniği atışı kategorisinde bizler de atış yapma imkanına kavuştuk."

"Zenginlik olarak gördüler"

Türk, federasyon yetkililerinin ilk başta bunu kabul etmek için çekingen davrandıkları bilgisini paylaşarak, "Ama bizi tanıdıkça, yayalarımızı, oklarımızı tanıdıkça kendileri için bir kazanım, bir zenginlik olarak gördüler. Bu zenginliği kendi aralarında görmekten memnuniyet duydular. İlk başta çekinceleri vardı ama tanıdıkça sevdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Muzaffer Türk, Almanya genelindeki şampiyonalarda bu kategorinin açılması için Berlin'deki Kemankeş Germania Derneği gibi faaliyetlerini sürdüren, ciddiye alan ve başparmak tekniğiyle geleneksel Türk yaylarıyla atış yapan derneklerin çoğalması gerektiğini aktardı.

Bu yönde çalışmalar yapıldığını, Almanya'nın çeşitli kentlerinde derneklerin kurulduğunu dile getiren Türk, "Zamanla bu, yayılacaktır. İlk olarak başlatmış olduk. Diğer eyaletlerde çoğaldıkça, yoğunlaştıkça biz de Almanya Okçuluk Federasyonuna başvuracağız ve talepte bulunacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Türk yaylarıyla Almanya adına yarışmak istiyoruz"

Uluslararası düzeyde çok önemli yarışmaların bulunduğunu ve gelecekte yarışmalara katılmak istediklerini belirten Türk, "Ülkemizde bu anlamda yapılan yarışmalar var, Okçular Vakfının yaptığı Fetih Kupası dediğimiz. Bütün dünyanın tanıdığı, bildiği güzel yarışmalar var. Oralara gidip Türk yaylarıyla Almanya adına yarışmak istiyoruz. Almanya'yı temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Streich: Olağanüstü bir şey

Berlin-Brandenburg Okçuluk Federasyonunun eski yöneticilerinden Gerhardt Streich, Kemankeş Germania Derneğinde büyük çoğunluğu Türk olan üyelerin başparmak tekniğiyle atış yaptığına işaret etti.

Yarışmalarda başparmak tekniğinin yardımcı unsur olmasına izin verilmediğini ve başparmak tekniğiyle atış yapanların başka kategorilerde yer almasına imkan tanınmadığını anlatan Streich, "Başparmak tekniği atışı için kendi kategorisini oluşturmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Almanya şampiyonalarında bu yok. Burada, eyalet şampiyonlarında federasyon olarak istediğimizi yapabiliyoruz. Şimdi bunu ilk kez dahil ettik. Bana göre büyük başarı. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz. Benim için bunu görmek bir zevk." değerlendirmesinde bulundu.

Streich, daha önce halk şenliği gibi tüm yay türleriyle bir yarışma düzenlemek istediklerini ancak bunun tüm girişimlere rağmen yapılamadığını belirterek, "Şimdi biz bunu yapalım dedik ve başardık. Bu, olağanüstü bir şey." şeklinde konuştu.

"Okçular bir ailedir"

Gelecekte bu teknikte atış yapanların çoğalması durumunda Almanya Okçuluk Federasyonunun da geleneksel Türk yayı ile atışa izin verebileceğini ifade eden Streich, bunun da güzel olacağını kaydetti.

Zihgir ve başparmak tekniği için yeni bir kategori açılmasının diğer okçular tarafından da sorunsuz kabul edildiğini aktaran Streich, "Okçular bir ailedir. Elbette bu (başparmak tekniği) da dahildir ve bu özel bir şey değildir." şeklinde görüş belirtti.