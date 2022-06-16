Almanya'daki cami saldırıları mercek altında

Araştırmacı Yusuf Sarı, çoğu durumda faillerin yakalanamadığını belirterek, "En önemli bulgulardan biri, cami cemaatlerinin önceden de defalarca saldırıya uğramış olmalarına rağmen bunu haber vermemeleridir." dedi.

Almanya'daki Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki Brandeilig inisiyatifinin yayımladığı "2018 Yılındaki Cami Saldırılarının Arka Planı" raporunun araştırmacılarından Yusuf Sarı, "Genel olarak yetkililerin Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı mücadelede daha fazlasını yapmasını bekliyoruz." dedi.

Sosyolog ve siyaset bilimci olan Sarı, Almanya'da Ocak 2014-Haziran 2021'de 768 cami saldırısının kayıt altına alındığı bildirilen raporla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Saldırıya uğrayan camilerin yetkilileriyle görüşülerek hazırlanan raporu değerlendiren Sarı, "Kanaatimizce en önemli bulgulardan biri, cami cemaatlerinin önceden de defalarca saldırıya uğramış olmalarına rağmen bunu haber vermemeleridir. Ek olarak, saldırıların yarısı aşırı sağcılardan geliyor ve çoğu durumda failler yakalanamadı. Bu, faillerin hala Müslümanlar için bir tehdit oluşturduğu anlamına geliyor. Ayrıca toplulukların bir saldırıdan sonra genellikle yalnız kaldıklarını ve hem manevi hem maddi hiçbir yardım alamadıklarını da belirtmek önemlidir." diye konuştu.

"Irkçılığa karşı mücadelede daha fazlasını yapmalı"

Raporda belirtilen sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunup yetkililerden beklentilerini anlatan Sarı, "İlk adım olarak Müslümanlar için mevcut tehlike kabul edilmelidir. Genel olarak yetkililerin Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı mücadelede daha fazlasını yapmasını bekliyoruz. Müslüman topluluklarla dayanışma artmalı ve cami toplulukları bir saldırıdan sonra mali de dahil olmak üzere desteklenmelidir. Ancak en önemli noktalardan biri, davaların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasıdır, aksi takdirde bu failler için bir teşvik arz eder." ifadelerini kullandı.

Sarı, "Elbette güncel rakamları ve saldırıları da kaydettik. Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların giderek arttığını görüyoruz. Raporumuz, etkilenenlerle yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 2018'de saldırıya uğrayan toplulukları araştırdık. 2020 yılında anket ve analizlerimizi gerçekleştirdik. Biz de yetkililerin yaptığı araştırmaların sonuçlarını beklemek zorunda kaldık ve maalesef çoğu sonuçsuz kaldı. Daha sonraki raporlarda ayrıca etkilenen diğer cemaatler ile de konuşacağız." şeklinde konuştu.

"Çok az sayıda şüphelinin bulunması endişe verici"

Cami saldırılarının ardından saldırganların yakalanamaması ya da yakalanan az sayıdaki şüphelinin küçük cezalarla kurtulmasına değinen Sarı, şunları kaydetti:

"Çok az sayıda şüphelinin bulunması endişe verici. Bazı durumlarda kamera kayıtlarını ve hatta itiraf mektuplarını biliyoruz. Bu şartlara rağmen çok az failin yakalanması da bizi şaşırtıyor. Aşırı sağcılıkla mücadele etmek istiyorsak ve gelecekte insanların ciddi şekilde zarar görmesini engellemek istiyorsak, özellikle bu noktada bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Camilere yapılan saldırılar hiçbir koşulda küçümsenmemelidir. Umuyoruz ki raporumuzla Müslüman karşıtı ırkçılık konusuna küçük de olsa bir katkı yapmışızdır. Cami cemaatleriyle dayanışmanın artmasını diliyoruz ve umarız Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar azalır."

Raporda neler var?

Parlamento dışı aşırı sağcı ve İslam karşıtı grupların endişeye yol açtığı aktarılan raporda, "Ocak 2014-Haziran 2021'da Almanya'da 768 cami saldırısı kaydedildi. Bununla birlikte, bildirilmeyen vaka sayısı çok daha fazla." ifadesi kullanıldı.

Camilere yönelik saldırıların sayısının artması ve sürmesine rağmen bu durumun kamuoyunun ilgisini yeterince çekmediğine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Camilere yapılan saldırılar sadece toplumsal hayatı değil, anayasayla garanti altına alınan inanç özgürlüğünü de tehdit etmektedir. Bu saldırılar, bu ülkenin vatandaşlarının toplum olarak barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye atmayı amaçlamaktadır. Cami saldırılarının yanı sıra başörtülü Müslümanlara veya görünüşü itibarıyla Müslüman olduğu anlaşılan kişilere yönelik saldırılar hakkında çok az haber yapılması, kamuoyunda da ilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Ülke çapındaki ilk raporlama inisiyatifi olarak, toplumun tamamını bu konulara duyarlı hale getirmeyi ve cami saldırılarına ilişkin bilgi boşluklarını doldurmayı amaçlamaktayız."

Raporda, 2018'de 120 cami saldırısının kayda geçirildiği, genel olarak bakıldığında cami saldırılarının aydınlatılma oranın oldukça düşük olduğu, 120 saldırıdan sadece 9 vakada şüphelilerin tespit edilebildiği aktarıldı.