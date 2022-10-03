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Almanya'daki camilerde 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenleniyor

İki Almanya'nın birleşme yıl dönümü dolayısıyla ülkedeki camilerde geleneksel hale gelen "Açık Kapı Günü" etkinliklerinin bu yıl 26'ncısı düzenleniyor.
Almanya'daki camilerde 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenleniyor

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) bu yılki temasını "Sınırlı Kaynaklar-Büyük Sorumluluklar" olarak belirlediği günde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilere gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler yoğun ilgi gösteriyor.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da artık camilerde "Açık Kapı Günü" etkinlikleri kültürünün oluştuğunu, her yıl 3 Ekim'de Almanların bilinçli olarak gelerek camileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Atasoy, "Bu yılki ana temamız insanların israftan kaçınması ve çevre bilincinin oluşması yönündeydi. Bu çerçevede malumunuz Avrupa'da, Türkiye'de ve dünya genelinde zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte herkesin sadece kendisini değil, çevresini, ümmeti ve bütün insanları düşünerek hareket etmesini arzu ettiğimiz için bunu burada herkese hatırlatmış olduk. Bunun dini açıdan önem arz etmesinin de bizim açımızdan farklı bir hüviyeti ve önemi var. Elimizden gelen tüm katkıların bir ayrıcalık ve güzellik olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Gün boyu çeşitli seminer, sergi ve etkinlikler düzenlenecek, cami rehberleri ziyaretçilere camileri tanıtacak.

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