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Almanya'dan gelen gurbetçi şok yaşadı; evine yerleşip eşyaları satmışlar

ALMANYA'dan izinli olarak yurda dönen Adem Çiftçi, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine girdiğinde evinde yaşayan biri kadın 2 şüpheli ile karşılaştı. Çiftçi, komşusunun yardımıyla 2 şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.
Almanya'dan gelen gurbetçi şok yaşadı; evine yerleşip eşyaları satmışlar

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Adem Çiftçi, çalıştığı Almanya’dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, odalardaki eşyaları dağınık görünce hayal kırıklığı yaşadı. Komşularıyla evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan biri kadın iki kişiyi yakaladı. "Biz bu evi Suriyeliden kiraladık" diyen Sinan P. (25) ile Sabriye S. (26), kaçmak isterken ev sahibi ve komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

EVDE YAŞAYIP EŞYALARI SATTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin uzun süredir kaldıkları evde bulunan çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri satıp evdeki çeşmeleri söktükleri belirlendi.

Ev sahibi Adem Çiftçi'nin akrabası olan Feridun Furuncu, hırsızların evde bulunan eşyaların bir kısmını sattıklarını söylerken aynı apartmanda oturan Ahmet Kaya ise, "Almanya dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan Sinan P. ile Sabriye S.'nin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Şüpheliler, ifadelerinin ardından, 'Hırsızlık' suçundan adliyeye çıkartılacak.

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