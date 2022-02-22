Almanya'dan Rusya'ya Kuzey Akım 2 darbesi: Artık imkansız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın attığı son adımlarının ardından Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansız" olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bir açıklama yaptı.

Rusya'ya karşı atılacak adımları, ABD ve AB ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansız" olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli" dedi.

RUSYA'YA VURULABİLECEK EN DARBELERDEN BİRİYDİ

Berlin yönetiminin oldukça ciddi olarak tanımlanabilecek bu adımına Rusya'nın ne tepki göstereceği ise merak konusu.

KIEV'İ BYPASS PLANINI SUYA DÜŞMÜŞ OLDU

Halihazırda Rus gazı büyük ölçüde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Bu hatla birlikte Moskova, Kiev'i devre dışı bırakmaya çalışıyordu.