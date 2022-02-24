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Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı

Geçen yıl siyasi gerilimlere rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi 59,8 milyar avroya yükseldi.
Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı

Batı ile Moskova arasında artan siyasi gerilimlere rağmen Almanya’nın Rusya ile ticareti geçen yıl 2020’ye göre yüzde 34,1 artarak 59,8 milyar avroya yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Almanya’nın Rusya ile ticaretine ilişkin 2021 verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020’ye göre yüzde 34,1 artarak 59,8 milyar avroya yükseldi.

Aynı döneminde Almanya’nın Rusya’ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 26,6 milyar avroya yükselirken, ülkenin Rusya’dan ithalatı yüzde 54,2 artarak yaklaşık 33,1 milyar avroya ulaştı.

2021'de Almanya'nın Rusya'ya karşı 6,5 milyar ticaret açığı vermesi dikkati çekti.

Almanya, 2020'de Kovid-19 salgınında özellikle ham petrol ve doğal gaz ithalatının değerinin önemli ölçüde düşmesiyle Rusya’ya karşı 1993'ten bu yana ilk kez ihracat fazlası vermişti.

Almanya'nın Rusya’ya ihracatı ağırlıklı olarak makine, motorlu taşıtlar kimyasal ürünler ve eczacılık ürünlerinden oluştu.

Almanya geçen yıl Rusya’dan yaklaşık 20 milyar avro değerinde ham petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu alandaki ithalat değerinde yüksek petrol ve gaz fiyatları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 49,5’lik bir artış görüldü. Geçen yıl ham petrol ve doğal gaz, Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yaklaşık yüzde 59’unu oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) dışında Rusya, Almanya'nın ihracatında 5'inci, ithalatında ise 4'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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