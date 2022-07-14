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Alparslan-1 Barajı'nda gün yüzüne çıkan yapılar tekrar su altında kaldı

Muş'ta geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle büyük çekilmenin yaşandığı Alparslan-1 Barajı'nda ortaya çıkan yapılar, seviyenin yükselmesiyle tekrar su altında kaldı.
Alparslan-1 Barajı'nda gün yüzüne çıkan yapılar tekrar su altında kaldı

Kentte 10 yıl önce yapımı tamamlanan Alparslan-1 Barajı'nın kıyısındaki Erentepe ve Gülçimen köylerinde su altında kalan minare, evler, mezarlar, köprüler ve diğer yapılar, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı.

Varto ve Bulanık ilçeleri arasında yer alan, enerji üretimiyle de ekonomiye büyük katkı sunan barajda, gün yüzüne çıkan yapılar yağışların etkisiyle tekrar suya gömüldü.

Baraj inşaatı sırasında köylerinin yeri değiştirilen vatandaşlar da geçen yıl kıyıya oturan tekneleriyle yeniden balık avlamaya başladı.

"Su seviyesinin yüzde 97'ye ulaştığını gördük"
Devlet Su İşleri Muş Şube Müdürü Servet Fırat, AA muhabirine, 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nda doluluk seviyesinin yüzde 40'ın altına düştüğünü söyledi.

Bu yıl yağışlardan dolayı doluluğun en yüksek seviyelere ulaştığını ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Bu yıl Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesinin yüzde 97'e ulaştığını gördük. Şu an itibarıyla barajımız yüzde 89 seviyesinde. Sulama ve enerji üretiminde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Problem yaşamadan sezonu kapatmayı planlıyoruz. 2021'de Alparslan-1 Barajı'nda su altına kalan köprüler, mezarlar ve yapılar gün yüzüne çıkmıştı. Kıyıdan yaklaşık 6 kilometre su çekilmişti. Eski yapıların hepsinin görebiliyordu. Bu yıl yağışlarla beraber bu bölgelerimiz tekrar su altında kaldı. Barajlarımızdaki su yüksek seviyelere ulaştı."

"Köylüler tekrar balık avlamaya başladı"
Gülçimen köyü muhtarı Ali Rıza Merttir ise bu yıl yağışlardan dolayı barajın tamamen dolduğunu belirtti.

Geçen yıl teknelerin karaya oturduğunu anlatan Merttir, "Köydeki bazı vatandaşlar geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Geçen yıl balıkçılık neredeyse bitmişti. Bu yıl çok şükür doluluk oranı yüksek. Köylüler tekrar balık avlamaya başladı. 10 yıl önce suya gömülen evler, köprüler, cami, mezarlık ve yerleşim alanlarının hepsi gün yüzüne çıkmıştı. Bu yıl seviyenin yükselmesiyle tekrar su altında kaldı." dedi.

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