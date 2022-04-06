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Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Brooklyn Nets, Houston Rockets'ı 118-105 mağlup etti
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in öne çıkan performansıyla Houston Rockets'ı yendiği maçta Alperen Şengün, 14 sayı 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Maçta 36 dakika süre alan Şengün, istatistiklerine 5 asist ve 1 blok da ekledi.

Brooklyn Nets'de Kyrie Irving 42 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Houston Rockets'da Kevin Porter'in 36 ve Jalen Green'in 30 sayı katkıları galibiyete yetmedi.

Cedi'den 11 sayı
Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yendi. Cleveland Cavaliers'da Cedi Osman 14 dakika 43 saniye süre aldı ve 11 sayı ile oynadı.

Orlando Magic'de Mo Bamba, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double double" yaparken Ignas Brazdeikis yedek kulübesinde gelerek 20 sayı üretti ve Orlando Magic, Cavaliers'ı 120-115 yenerek altı maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'ı 131-122 yendiği maçta ise Philadelphia 76ers'da milli oyuncu Furkan Korkmaz süre almadı.

Miami Heat'den üst üste 5. galibiyet
Miami Heat'in Charlotte Hornets'ı 144-115 yendiği karşılaşmada ise Miami'de milli oyuncu Ömer Yurtseven, 15 dakika 27 saniye süre aldığı maçı 3 sayı 7 ribaunt ile tamamladı.

Doğu Konferansı'nda zirvede yer alan Miami'nin üst üste beşinci galibiyetini aldığı maçta Tyler Herro, yedek kulübesinden gelerek 35 sayı üretti.

Phoenix Suns, bu sezon 63. galibiyetine ulaştı
Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 121-110 yendi. Phoenix Suns'ın bu sezon 63. galibiyetine ulaştığı maçta, Devin Booker 32 sayı attı. Los Angeles Lakers ise aldığı bu mağlubiyet sonrası play-off yarışı dışında kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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