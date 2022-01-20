Altay fikstür avantajına güveniyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Altay'ın kulüp başkanvekili Levent Doğanoğlu, özledikleri günlere yeniden kavuşacaklarını söyledi.

Doğanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligde kalan 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacaklarını hatırlatarak, Fenerbahçe yenilgisine rağmen bir ivme kazandıklarına inandığını dile getirdi.

Bu ivmeyi galibiyete çevirmek için mücadele edeceklerini belirten Doğanoğlu, "Bunun için el ele, omuz omuza vermemiz gerekir. Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp, takımını desteklerse, istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız. Futbolcularımız da terinin son damlasına kadar savaşacak ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız. İttifak Holding Konyaspor maçını kazanıp, milli araya 21 puanla girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde 15 maçtır galip gelemeyen Altay, 23. haftada 23 Ocak Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.